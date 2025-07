QUESTA SERA A CORTENOVA IL 3º TROFEO “PEPPINO NEGRI”

CORTENOVA – Questa sera, sabato 26 luglio, l’associazione sportiva Cs Cortenova organizza la terza edizione del “Trofeo Peppino Negri”, un evento dedicato alla memoria di uno dei principali ideatori del centro sportivo locale, già assessore e vice sindaco, scomparso nel novembre 2021. Il ricavato dell’evento sarà destinato all’associazione Oltretutto 97, che attraverso l’attività motoria aiuta giovani con disabilità.

Il torneo si svolgerà dalle 18 sul campo “Paolo Todeschini” di Campiano di Bindo e vedrà in gara tre squadre: due formazioni composte da giocatori ed ex giocatori di Cortenova e dei comuni limitrofi, tra cui anche alcune presenze femminili, e la squadra ospite Play2give. Quest’ultima è la rappresentativa di un’associazione che coinvolge volti dello spettacolo e influencer e utilizza lo sport come veicolo per promuovere iniziative solidali.

Dopo il torneo, spazio alla festa con il dj set di Mazay and friends, accompagnato da Petra Loreggian, speaker di Radio Dimensione Suono.