BAMBINO CADE VICINO AL RIFUGIO BOGANI, ELITRASPORTATO AL SANT’ANNA

ESINO LARIO – Intervento nel primo pomeriggio per il Soccorso alpino. Un bambino è caduto nelle vicinanze del rifugio Bogani sulla Grigna Settentrionale, nel territorio del comune di Esino Lario, sotto l’Alpe Mancodeno. Il piccolo, caduto per cause ancora da accertare, ha riportato tagli sul mento e sul labbro e avrebbe picchiato la testa.

Sul posto si è portato l’elisoccorso decollato da Como, che dopo il recupero da parte degli uomini del Cnsas e i primi accertamenti dei sanitari, ha trasportato il bambino in codice giallo al Sant’Anna di Como.