CONCERTO DI FERRAGOSTO 2025 PER IL CORPO MUSICALE S. CECILIA DI BARZIO

BARZIO – Il fascino della musica dal vivo tornerà a risuonare tra le montagne della Valsassina grazie al tradizionale Concerto di Ferragosto organizzato dal Corpo Musicale S. Cecilia di Barzio. L’appuntamento, atteso da tutta la comunità e dai visitatori, si terrà giovedì 14 agosto 2025 alle ore 21:00, nella suggestiva cornice di Piazza Garibaldi a Barzio.

Sotto la direzione del maestro Iose Ratti, il Corpo Musicale ha preparato un programma fresco e coinvolgente, capace di unire brani classici e moderni in un viaggio sonoro che affascinerà sia gli appassionati di musica bandistica che il grande pubblico.

La serata sarà resa ancora più speciale dalla partecipazione della voce solista Celeste Castelnuovo, artista versatile e talentuosa. Laureata in canto jazz, Castelnuovo vanta numerose collaborazioni con studi di registrazione della zona, ha prestato la propria voce in produzioni come il film d’animazione “Barbie e la magia del Natale”, e si distingue per la sua attività con progetti musicali di rilievo come la J Green Vocal Band del Conservatorio, il Godot Jazz Quartet e il quintetto swing italiano Lady Dillinger, di cui è voce dal 2010.

Un evento che unisce tradizione, talento e convivialità, trasformando la piazza di Barzio in un palcoscenico a cielo aperto. L’invito è aperto a tutti: cittadini, turisti, famiglie e curiosi che vorranno vivere insieme la magia della musica in una delle notti più suggestive dell’estate.

RedCult