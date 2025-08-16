MALTEMPO SUL LAGO. SI ROVESCIANO OTTO IMBARCAZIONI, SALVATE 19 PERSONE

LAGO DI COMO – Il Ferragosto in Lombardia si è trasformato in una giornata di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco, chiamati a gestire numerosi interventi di soccorso, soprattutto a causa del maltempo che ha colpito il Lago di Como e le aree circostanti. Il forte vento e le condizioni avverse hanno messo in difficoltà diverse imbarcazioni, alcune delle quali si sono ribaltate improvvisamente, rendendo necessario un massiccio dispiegamento di forze.

Sul Lago di Como, i Vigili del Fuoco del comando di Como sono intervenuti con unità navali e con il supporto di un elicottero decollato da Malpensa, mentre sul ramo di Lecco sono stati impiegati soccorritori acquatici. Gli episodi hanno visto coinvolte numerose barche, con emergenze che si sono concentrate soprattutto nelle acque antistanti Colico, Gravedona, Dorio e Tremezzina.