VOTA IL SONDAGGIO SUL GATTINO UCCISO DA UN CANE LIBERO A BARZIO

VALSASSINA – Sta facendo molto discutere in Valsassina il caso avvenuto a Barzio, dove un cane lasciato libero ha aggredito e ucciso un gattino. A rendere ancora più grave l’accaduto, secondo le testimonianze, il comportamento dei proprietari dell’animale, che si sarebbero allontanati senza prestare soccorso né assumersi responsabilità.

Valsassinanews lancia un nuovo sondaggio per raccogliere il parere dei lettori su un fatto che tocca la sensibilità di molti.

Le opzioni di voto riflettono le reazioni più comuni:

DA PUNIRE CHI NON CONTROLLA

MORALMENTE DISGUSTOSI

A VOLTE PUÒ SUCCEDERE

NON HO IDEE PRECISE IN PROPOSITO

L’ARGOMENTO NON MI INTERESSA

Cosa ne pensi tu? Prenderesti provvedimenti o hai una posizione diversa da segnalare? C’è tempo per votare sul sito di Valsassinanews entro giovedì 21 agosto.

Fino ad allora si può votare indicando la propria preferenza

