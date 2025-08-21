MAGGIO: GRANDE PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI “STORYTELLING”

MAGGIO DI CREMENO – Anche quest’anno, durante i mesi di luglio e agosto, la biblioteca di Maggio di Cremeno ha ospitato una serie di incontri di “Storytelling” per bambini della scuola dell’infanzia e primaria.

Le letture animate in inglese sono state seguite con entusiasmo e partecipazione da bambini dai 3 ai 10 anni, coinvolti in maniera attiva e giocosa nell’ascolto di brevi storie, che, supportate da giochi, immagini, canzoni e dalla drammatizzazione da parte delle insegnanti Silvia Paleari e Silvia Dell’Acqua, si sono trasformate in efficace strumento per introdurre lessico e forme comunicative della lingua straniera in modo naturale e spontaneo.

Le letture sono state seguite da attività creative e laboratoriali diversificate a seconda della fascia di età.