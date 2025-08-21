MICIO UCCISO DA UN CANE ‘LIBERO’: PER I LETTORI DA PUNIRE CHI NON CONTROLLA

VALSASSINA – Sono stati numerosi i partecipanti al nuovo sondaggio di Valsassinanews, dedicato a un fatto di cronaca che ha suscitato profonda indignazione in Valle: l’11 agosto, a Barzio, un cane lasciato libero ha aggredito e ucciso un gattino appartenente a una colonia felina accudita da volontarie locali. A rendere il fatto ancora più grave, la fuga dei proprietari del cane, che si sono allontanati senza prestare soccorso né assumersi alcuna responsabilità.
Come spesso accade, il dibattito è stato acceso e le opinioni variegate, ma una preferenza netta è emersa tra le risposte.
MICIO UCCISO DA UN CANE ‘LIBERO’: DA PUNIRE CHI NON CONTROLLA I PROPRI ANIMALI
I risultati parlano chiaro: per il 52% dei votanti (159 preferenze), chi non controlla il proprio animale va punito. Un altro 26% (79 voti) definisce il comportamento dei proprietari moralmente disgustoso, mentre il 17% (53 voti) riconosce che a volte può succedere, pur senza giustificare la fuga.
Solo una piccola parte degli intervistati ha dichiarato di non avere un’opinione precisa (1%, 4 voti) o di non essere interessata al tema (3%, 9 voti).
Di seguito i risultati dettagliati del sondaggio:
|Risposta
|Percentuale
|Voti
|Da punire chi non controlla
|52%
|159
|Moralmente disgustosi
|26%
|79
|A volte può succedere
|17%
|53
|L’argomento non mi interessa
|3%
|9
|Non ho idee precise in proposito
|1%
|4
Il fatto ha riacceso il dibattito sulla responsabilità dei proprietari di animali e sulla necessità di regolamentare meglio la presenza dei cani in aree pubbliche e naturali. Come sottolineato nella lettera aperta di una delle volontarie coinvolte, “non si incolpa il cane, ma l’inciviltà e il menefreghismo dei suoi padroni”.
PROSSIMO SONDAGGIO: SAGRA, FINITA L’ERA CERESA SRL. ADESSO COSA SI DEVE FARE?
Il nuovo sondaggio lanciato da Valsassinanews riguarda un’altra questione di stretta attualità: con la conclusione della storica gestione Ceresa-Benedetti della Sagra delle Sagre, si apre una nuova fase per l’evento simbolo dell’estate valsassinese. “Sagra, finita l’era Ceresa Srl. Adesso cosa si deve fare?”.
Il sondaggio sarà attivo fino a giovedì 28 agosto. Invitiamo come sempre i nostri lettori a partecipare e a far sentire la propria voce su quale direzione debba prendere la manifestazione.