MICIO UCCISO DA UN CANE ‘LIBERO’: PER I LETTORI DA PUNIRE CHI NON CONTROLLA

VALSASSINA – Sono stati numerosi i partecipanti al nuovo sondaggio di Valsassinanews, dedicato a un fatto di cronaca che ha suscitato profonda indignazione in Valle: l’11 agosto, a Barzio, un cane lasciato libero ha aggredito e ucciso un gattino appartenente a una colonia felina accudita da volontarie locali. A rendere il fatto ancora più grave, la fuga dei proprietari del cane, che si sono allontanati senza prestare soccorso né assumersi alcuna responsabilità.

Come spesso accade, il dibattito è stato acceso e le opinioni variegate, ma una preferenza netta è emersa tra le risposte.

MICIO UCCISO DA UN CANE ‘LIBERO’: DA PUNIRE CHI NON CONTROLLA I PROPRI ANIMALI

I risultati parlano chiaro: per il 52% dei votanti (159 preferenze), chi non controlla il proprio animale va punito. Un altro 26% (79 voti) definisce il comportamento dei proprietari moralmente disgustoso, mentre il 17% (53 voti) riconosce che a volte può succedere, pur senza giustificare la fuga.

Solo una piccola parte degli intervistati ha dichiarato di non avere un’opinione precisa (1%, 4 voti) o di non essere interessata al tema (3%, 9 voti).

Di seguito i risultati dettagliati del sondaggio: