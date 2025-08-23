RASSEGNA ORGANISTICA VALSASSINESE DOMENICA IN CONCERTO PER L’AIDO

BARZIO – Domenica sera, 24 agosto, alle 21 a Barzio la Rassegna Organistica Valsassinese organizza come ogni anno un concerto a sostegno dell’ Associazione AIDO dell’Altopiano con due grandi interpreti.
Si esibiranno infatti l’organista e concertista Roberto Maria Cucinotta, che torna dopo diversi anni alla consolle del grande organo Mascioni, e il soprano sudcoreano Myung Yeoun Zoo, già protagonista della 50^ edizione della Rassegna.
Diversamente da quanto indicato nella locandina ufficiale c’è stato un cambio di interprete causato da improvvisi problemi di salute del Mezzosoprano giapponese Akemi Sakamoto.
Il programma musicale affronterà un bellissimo viaggio musicale nel repertorio organistico e vocale francese, non ancora affrontato a Barzio durante questa edizione. Verranno proposti brani di Alexandre Guilmant, J. Bonnet, M. Dupré, C. Franck, G. Fauré, C. Gounod, C.M. Widor.