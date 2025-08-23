A INTROBIO BASKET PER TUTTI TRA LE INIZIATIVE E LA NUOVA STAGIONE

INTROBIO – L’ASD Sport Valsassina è pronta a chiudere l’estate e ad aprire una nuova stagione con tante novità e iniziative aperte a tutte le età.

Mercoledì 27 agosto e mercoledì 3 settembre, alle 18, i Giardinetti di Viale della Vittoria a Introbio ospiteranno “Basket Mania“, un pomeriggio di gioco e divertimento per bambini e ragazzi.

Oltre al canestro tradizionale ci sarà la possibilità di provare il simpatico canestro orizzontale, un’esperienza insolita che farà sorridere grandi e piccoli.

La partecipazione è libera e gratuita: basta portare un pallone (se si vuole) e la voglia di divertirsi, magari insieme a un amico.

Dal 1° settembre riaprono le porte della palestra di Introbio con una grande novità: Basket&Relax, l’attività dedicata ad adulti e adolescenti dai 15 anni in su.

Un’ora di basket libero, pensato per muoversi, divertirsi e scaricare lo stress quotidiano con la leggerezza di un gioco che unisce.

Basket&Relax rappresenta l’antipasto di una stagione sportiva ricchissima. I corsi di Minibasket e Basket giovanile prenderanno il via da martedì 9 settembre, mentre Microbasket e Motoria inizieranno da lunedì 6 ottobre.

Fare sport, per ASD Sport Valsassina, non significa soltanto allenarsi e migliorare la forma fisica, ma anche coltivare relazioni, condividere passioni e stringere nuove amicizie.

I corsi sono affidati a istruttori Fip e allenatori Csi, garanzia di professionalità e di un ambiente accogliente per bambini, ragazzi e famiglie.

Per informazioni contattare il 3294938099 o visitare il sito www.valsassinasport.it.