PASTURO: 61ENNE PRECIPITA DURANTE ARRAMPICATA, SOCCORSO IN “GIALLO”

PASTURO – Paura questa mattina a Pasturo, dove un uomo di 61 anni è caduto da una falesia durante una sessione di arrampicata sportiva. L’allarme è scattato alle 11, con la centrale Soreu dei Laghi che ha subito attivato il Soccorso Alpino, i Carabinieri e il servizio di emergenza 118 (Soccorso Bellanese), supportati anche dall’elisoccorso.

La persona coinvolta ha riportato diversi traumi ma è sempre rimasta cosciente durante le operazioni di soccorso. Stabilizzato sul posto, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Lecco alle 12 circa per ulteriori accertamenti e cure.

Resta da chiarire con precisione la dinamica dell’incidente. I rilievi sono affidati ai Carabinieri giunti sul luogo dell’evento.

