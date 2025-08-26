CONSIGLIO A PASTURO, IMPEGNATI FONDI PER I DANNI DEL MALTEMPO A LUGLIO

PASTURO – Il consiglio comunale di Pasturo si è aperto lunedì sera con un minuto di silenzio, in ricordo dell’ex agente della polizia locale Edoardo Castiglioni, recentemente scomparso a soli 64 anni di età. Dopo la consueta approvazione dei verbali relativi alla seduta consiliare precedente, si è subito discusso il secondo e ultimo punto all’ordine del giorno, argomento all’origine della convocazione straordinaria dell’assemblea comunale.

Il sindaco Pierluigi Artana ha formalizzato nel consiglio comunale straordinario l’impegno a bilancio di 50.803 euro per i primi interventi di somma urgenza a seguito del violento temporale con grandine dello scorso 24 luglio.

La Regione Lombardia aveva invitato l’amministrazione comunale a regolarizzare la copertura finanziaria, condizione necessaria per dar corso al procedimento RASDA e ottenere il rimborso fino a 100mila euro delle spese ammissibili.

“Con la delibera odierna – spiega il primo cittadino – il Comune iscrive ufficialmente a bilancio 2025 i fondi anticipati dall’avanzo di cassa, destinandoli alle opere di ripristino più urgenti: pulizia dei torrenti, messa in sicurezza di ponti e scarpate e ripristino delle vie di comunicazione interne”.

Artana spiega che i danni sono ancora da quantificare perché sopra Baiedo, nella Valle nel Toff, “la massa di detriti portata a valle dall’acqua, per precisione il tubo che portava fuori l’acqua dal canale, è stato portato a valle insieme alla colata detritica e non sappiamo in che stato è la briglia”. Nelle spese ancora da quantificare, precisa, è presente anche la messa in sicurezza di sentieri, lo svuotamento del materiale detritico nella parte alta del canale ed una scoperta del giorno stesso, un altro piccolo smottamento in Via alle Cappellette.

Nei prossimi giorni sarà trasmessa a Regione Lombardia la documentazione richiesta da regione per l’avvio formale dell’iter RASDA. Parallelamente proseguiranno i rilievi tecnici per quantificare il totale dei danni e valutare eventuali stanziamenti integrativi. Artana conclude con l’augurio che i temporali che sono previsti nel fine settimana non facciano ulteriori danni.

C.A.M.