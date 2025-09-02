GATTINO SOCCORSO A PERLEDO. UNA FOTOTRAPPOLA “BECCA” IL COLPEVOLE

PERLEDO – Ci sono sviluppi sul caso del gattino soccorso dai Vigili del Fuoco in via per Esino a Perledo ieri sera, lunedì 1 settembre. Il cucciolo era stato gettato all’interno di una campana per la raccolta del vetro.

Il sindaco di Perledo, Fabio Festorazzi, ha segnalato alla Redazione di Larionews che il Comune ha installato una fototrappola proprio davanti all’area dove c’è la campana del vetro.

È quindi probabile che la fototrappola abbia identificato quanto meno l’aspetto della persona che ha gettato il gatto nella campana di vetro …

> CONTINUA A LEGGERE su LARIO NEWS