VENDROGNO. 3° TROFEO “DANIELA ARTUSI” TRA SPORT, MEMORIA E COMUNITÀ

VENDROGNO – Vendrogno ha ospitato con grande partecipazione e spirito sportivo la terza edizione del Trofeo “Daniela Artusi a.m.”, torneo di calcio a 7 dedicato alla memoria di una figura cara alla comunità preparato dalla Polisportiva Bellano. Nonostante il brutto tempo del mattino, che ha messo a dura prova l’organizzazione e i partecipanti, la giornata si è trasformata in una vera festa dello sport, tra agonismo, fair play e convivialità.

Il torneo si è svolto sabato 30 agosto presso il campo sportivo del paese, con la partecipazione di 12 squadre composte da giocatori nati fino al 2010. La formula, ormai collaudata, ha previsto partite a 7 giocatori e una lunga giornata di gare, che ha coinvolto sportivi, amici e famiglie, grazie anche al servizio ristoro curato dagli Amici di Ombriaco e alla cena serale organizzata dalla Pro Vendrogno, accompagnata da musica e premiazioni.

A laurearsi campioni del torneo sono stati, per il secondo anno consecutivo, i ragazzi della Pensotti Service (in copertina), che hanno avuto la meglio in una finale combattutissima contro la squadra “Lorenzo e i suoi discepoli”. Un match tirato fino all’ultimo che ha confermato l’alto livello di competitività del torneo, ma sempre nel segno del rispetto.

Sul podio anche l’AVIS, classificatasi al terzo posto, mentre la Trattoria del Ponte ha chiuso in quarta posizione.

Grande spazio è stato dato anche ai premi individuali, che hanno celebrato i protagonisti della giornata:

Capocannoniere : Ermenegildo Ciresa, autentico finalizzatore del torneo;

: Ermenegildo Ciresa, autentico finalizzatore del torneo; Miglior Giocatore : Andrea Gianola, premiato per il talento e la visione di gioco;

: Andrea Gianola, premiato per il talento e la visione di gioco; Miglior Portiere (Coppa “Alex Croci a.m.”): Luca Bonacina, decisivo in più occasioni tra i pali.

L’evento si inserisce ormai tra le manifestazioni più sentite della zona, non solo per il valore sportivo, ma anche per il forte significato commemorativo. Il trofeo vuole infatti ricordare Daniela Artusi, promuovendo i valori dell’amicizia, della comunità e dello stare insieme attraverso lo sport. La presenza della Coppa “Alex Croci a.m.”, intitolata anch’essa alla memoria, rafforza ulteriormente il legame tra sport e ricordo.

Il successo di questa terza edizione è la conferma che il Trofeo “Daniela Artusi” è diventato molto più di un semplice torneo estivo: è un appuntamento capace di unire generazioni diverse sotto il segno della passione, della memoria e della condivisione.

Appuntamento, quindi, al prossimo anno, con l’auspicio di un’edizione ancora più partecipata… e, magari, con un po’ più di sole.

RedSpo