CALCIO LECCO: 3-0 ALLE DOLOMITI BELLUNESI, PARLANO MISTER VALENTE E TANCO

LECCO – Dopo il pareggio sofferto contro la Triestina, il Lecco rialza la testa con una prestazione convincente e conquista una netta vittoria per 3-0 contro le Dolomiti Bellunesi. La squadra di mister Federico Valente è riuscita a controllare pienamente un match culminato con l’espulsione di Milesi, che ha spianato la strada al dominio bluceleste.

A firmare il successo sono stati Tanco, Kritta e Alaoui, protagonisti di una gara giocata con intensità e determinazione. Il “Rigamonti-Ceppi” ha risposto con calore, accompagnando la squadra nei momenti più delicati e celebrando sotto la Curva Nord un risultato che sa di svolta …

> CONTINUA A LEGGERE su LECCO NEWS