PRIMO TROFEO LINO MASCHERI “MUCCI”: SPORT E MEMORIA A CORTENOVA

CORTENOVA – Si è svolta sabato 6 settembre, presso il campo sportivo “Todeschini” di Cortenova, la prima edizione del Trofeo Lino Mascheri “Mucci”, una prestigiosa giornata dedicata alle categorie Giovanissimi in memoria dell’illustre presidente del CSC Cortenova dal 1979 al 1990, scomparso lo scorso anno. All’appuntamento hanno partecipato le squadre Giovanissimi di US Chiavennese, Sala Galbiate 1974 e due formazioni del Cortenova, che si sono sfidate in un torneo a girone all’italiana. L’inizio delle partite è stato emozionante e simbolico: il calcio d’inizio è stato effettuato da Matteo e Giada, nipoti di Lino Mascheri, regalando un momento carico di significato. Alla fine, ha trionfato il Cortenova Blu, seguito dalla Chiavennese, dal Sala Galbiate e dal Cortenova Giallo.

Il confronto è stato all’insegna del corretto e leale gioco, con un ottimo livello di fair play, rafforzando l’importanza dell’evento non solo sul piano sportivo ma anche umano.

La cerimonia conclusiva ha voluto rendere omaggio alla figura di Mascheri, con un ricordo sentito da parte dei responsabili del settore calcio del CSC Cortenova. A portare il saluto della famiglia è stato Pier Giacomo, uno dei tre figli di “Mucci”, presente alle premiazioni e a rappresentare l’anima del torneo.

La manifestazione, finalizzata a coniugare sport e memoria, ha visto una buona affluenza di pubblico che ha assistito con calore e partecipazione. Gli organizzatori sottolineano come Lino Mascheri avrebbe certamente apprezzato lo spirito con cui è stata vissuta questa giornata.

