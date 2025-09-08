CREMENO CELEBRA MARIA NASCENTE E I 100 ANNI DELL’ALBERGO MAGGIO

CREMENO – Una giornata intensa e ricca di significato ha animato la frazione di Maggio di Cremeno, in occasione della ricorrenza di Santa Maria Nascente. A raccontarla è il sindaco Pierluigi Invernizzi, che ha voluto sottolineare il valore storico e comunitario degli eventi che si sono susseguiti.

Nel pomeriggio, è stata inaugurata la nuova piazza dedicata a don Pio Bettega, figura amatissima dalla comunità locale. Parroco per diversi anni proprio nella frazione di Maggio, Don Pio ha lasciato un segno profondo nella vita spirituale e sociale del paese. La piazza a lui intitolata diventa ora un luogo simbolico, dove memoria e futuro si incontrano.

La festa è proseguita con la tradizionale processione serale, che ha visto la partecipazione dei parroci don Lucio e don Gianmaria, insieme a numerosi cittadini. Al termine del corteo, un altro momento significativo ha impreziosito la serata: la celebrazione dei 100 anni dell’Albergo Maggio, struttura storica e autentico punto di riferimento per la comunità. “È una delle poche realtà ancora attive dopo un secolo di storia,” ha commentato il sindaco, sottolineando l’importanza di preservare queste testimonianze del territorio.

Per l’occasione, i titolari dell’albergo hanno offerto un rinfresco aperto a tutta la cittadinanza, trasformando la serata in un momento di condivisione e festa. “Chi ha voluto partecipare ha seguito la processione e si è unito al brindisi finale,” ha aggiunto Invernizzi, soddisfatto per la riuscita dell’evento.

