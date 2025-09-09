TRIAL, IL VALSASSINESE GRATTAROLA CHIUDE QUARTO NEL MONDIALE

NORTHAMPTONSHIRE (GB) – Si è conclusa la stagione 2025 del Trial Mondiale con un protagonista attesissimo in Valsassina: Matteo Grattarola.
Il forte pilota di Margno ha infatti archiviato l’annata piazzandosi al quarto posto assoluto nella classifica generale.
Nell’ultimo weekend di gare, disputato su quattro manche ravvicinate, Grattarola ha ottenuto risultati di grande spessore:
-
un 5° posto
-
due quarti° posti
-
e un eccellente 3° posto a coronamento della sua stagione.
Un cammino fatto di costanza e determinazione che conferma ancora una volta il valsassinese come uno dei punti di riferimento del movimento internazionale, restando stabilmente nella parte alta della graduatoria mondiale e tenendo alto il nome della Valle nel panorama sportivo.
RedSpo
