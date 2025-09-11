COPPA LOMBARDIA: IL CORTENOVA PASSA IL TURNO, EUROGOL DI D’AGOSTINI

CORTENOVA – Il Cortenova conquista il passaggio del turno in Coppa Lombardia di Seconda categoria vincendo di misura contro l’Atletico Cosio grazie a una rete arrivata nel finale. Ma la qualificazione era già stata virtualmente conquistata all’andata con il 2-0 in trasferta (qui il nostro articolo).

La partita si è sviluppata soprattutto a centrocampo, con una leggera supremazia da parte dei gialloblu valsassinesi, che però hanno sprecato varie occasioni prima di sbloccare il risultato. La prima chance arriva già al 10’ con Federico Gianola (classe ’94), che da solo in area calcia alto. Al 30’ Garagnani si trova a tu per tu con il portiere ospite che riesce a deviare in angolo, mentre al 40’ Ciresa di testa spedisce fuori su corner.

Nella ripresa, al minuto 8, Fazzini compie l’unico vero intervento della sua partita, respingendo un tiro pericoloso del numero 10 avversario e tenendo così in gioco i suoi. Successivamente nuova occasione per Gianola, ma il gol non arriva. A decidere l’incontro a favore del team di Tantardini è quindi il capolavoro balistico di Nicolas D’Agostini al 38’ della ripresa: un tiro dalla distanza che si insacca e fissa il risultato sull’1-0.

Il Cortenova, qualificato al turno successivo, si prepara ora all’inizio del campionato, previsto per domenica.

RedSpo