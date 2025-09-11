VALSASSINA – Valsassinanews ha aperto un nuovo sondaggio su un tema strategico per il futuro della Valle: l’organizzazione scolastica. La proposta di unificare in un unico Istituto Comprensivo Statale (ICS) tutte le scuole della Valsassina ha suscitato opinioni contrastanti tra famiglie, docenti e amministratori locali.
Attualmente la Valle è servita da due ICS, ma c’è chi propone una razionalizzazione per ottimizzare risorse, migliorare la gestione e rafforzare l’identità scolastica del territorio. Altri temono invece una perdita di autonomia e di attenzione alle specificità locali.
UN SOLO ICS PER TUTTA LA VALSASSINA: LETTORI DIVISI
Il sondaggio ha raccolto 227 voti, e i risultati mostrano una comunità divisa ma coinvolta.
La maggioranza relativa dei votanti si è espressa a favore dell’unificazione, con il 41% che vede nel cambiamento una possibilità concreta di semplificare e migliorare il sistema scolastico. Tuttavia, il 37% preferisce mantenere l’attuale assetto, ritenuto più equilibrato e vicino ai territori. Le posizioni contrarie e disilluse restano minoritarie, ma presenti.
|Risposta
|Percentuale
|Voti
|Magari!
|41%
|94
|Va bene come adesso (due ICS)
|37%
|84
|Sono contrario
|8%
|18
|Non ho idee precise in proposito
|7%
|17
|È sempre il solito magna-magna
|4%
|9
|L’argomento non mi interessa
|2%
|5
PROSSIMO SONDAGGIO: ANCORA INCIDENTI, SI CORRE TROPPO SULLE NOSTRE STRADE?
Il nuovo tema lanciato riguarda la sicurezza stradale in Valle: alla luce dei numerosi episodi recenti, quali misure potrebbero essere applicate per ridurre gli incidenti?
Il sondaggio sarà attivo fino a giovedì 18 settembre. Invitiamo tutti i lettori a partecipare e a condividere idee e proposte sul tema.