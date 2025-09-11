VALSASSINA – Valsassinanews ha aperto un nuovo sondaggio su un tema strategico per il futuro della Valle: l’organizzazione scolastica. La proposta di unificare in un unico Istituto Comprensivo Statale (ICS) tutte le scuole della Valsassina ha suscitato opinioni contrastanti tra famiglie, docenti e amministratori locali.

Attualmente la Valle è servita da due ICS, ma c’è chi propone una razionalizzazione per ottimizzare risorse, migliorare la gestione e rafforzare l’identità scolastica del territorio. Altri temono invece una perdita di autonomia e di attenzione alle specificità locali.

UN SOLO ICS PER TUTTA LA VALSASSINA: LETTORI DIVISI

Il sondaggio ha raccolto 227 voti, e i risultati mostrano una comunità divisa ma coinvolta.

La maggioranza relativa dei votanti si è espressa a favore dell’unificazione, con il 41% che vede nel cambiamento una possibilità concreta di semplificare e migliorare il sistema scolastico. Tuttavia, il 37% preferisce mantenere l’attuale assetto, ritenuto più equilibrato e vicino ai territori. Le posizioni contrarie e disilluse restano minoritarie, ma presenti.

Risposta Percentuale Voti Magari! 41% 94 Va bene come adesso (due ICS) 37% 84 Sono contrario 8% 18 Non ho idee precise in proposito 7% 17 È sempre il solito magna-magna 4% 9 L’argomento non mi interessa 2% 5

PROSSIMO SONDAGGIO: ANCORA INCIDENTI, SI CORRE TROPPO SULLE NOSTRE STRADE?

Il nuovo tema lanciato riguarda la sicurezza stradale in Valle: alla luce dei numerosi episodi recenti, quali misure potrebbero essere applicate per ridurre gli incidenti?

Il sondaggio sarà attivo fino a giovedì 18 settembre. Invitiamo tutti i lettori a partecipare e a condividere idee e proposte sul tema.

