TUTTO PRONTO ALLA FORNACE PER LA “FESTA AL CENTRO” DI DOMENICA

BARZIO – L’evento “Festa al Centro” si terrà domenica 14 settembre a Barzio in via Fornace Merlo, organizzato dalla Comunità Montana in collaborazione con ATS Brianza. La giornata propone attività gratuite divise tra sport, arte e scoperta, aperte a varie fasce d’età.

Sono previsti laboratori ludico-sportivi con prove pratiche di ciclismo per bambini dai 5 anni in su, con turni di un’ora e partenze ogni ora dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Parallelamente, si svolgeranno tre laboratori creativi per bambini dai 3 ai 10 anni, ambientati nelle sale al primo piano della sede della Comunità Montana.