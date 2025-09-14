A INTROBIO LA GIUNTA FISSA LE TARIFFE DELLE PALESTRE COMUNALI DAL 2026

INTROBIO – La Giunta comunale di Introbio, riunitasi il 10 settembre sotto la presidenza della sindaca Silvana Piazza, ha approvato all’unanimità la rimodulazione delle tariffe per l’utilizzo delle palestre comunali a partire dal 2026.

Il provvedimento riguarda sia la palestra adiacente alla scuola secondaria di primo grado “N. Tommaseo” sia quella della scuola primaria “G. Cademartori”.

Le nuove tariffe prevedono:

associazioni con sede a Introbio : convenzione dedicata

: convenzione dedicata associazioni esterne al Comune : 12 euro l’ora

: 12 euro l’ora associazioni o soggetti che organizzano corsi aperti anche a non iscritti: 15 euro l’ora

La decisione arriva in seguito alla verifica del regolamento comunale sull’uso degli impianti sportivi e alla volontà dell’amministrazione di aggiornare i costi in maniera equa e trasparente, tenendo conto delle esigenze delle realtà locali e delle richieste di utilizzo provenienti anche da fuori paese.

La delibera, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata trasmessa agli uffici competenti per l’attuazione e sarà notificata ai capigruppo consiliari come previsto dalla normativa vigente.

RedSpo