A INTROBIO LA GIUNTA FISSA LE TARIFFE DELLE PALESTRE COMUNALI DAL 2026

INTROBIO – La Giunta comunale di Introbio, riunitasi il 10 settembre sotto la presidenza della sindaca Silvana Piazza, ha approvato all’unanimità la rimodulazione delle tariffe per l’utilizzo delle palestre comunali a partire dal 2026.
Il provvedimento riguarda sia la palestra adiacente alla scuola secondaria di primo grado “N. Tommaseo” sia quella della scuola primaria “G. Cademartori”.
Le nuove tariffe prevedono:
- associazioni con sede a Introbio: convenzione dedicata
- associazioni esterne al Comune: 12 euro l’ora
- associazioni o soggetti che organizzano corsi aperti anche a non iscritti: 15 euro l’ora
La decisione arriva in seguito alla verifica del regolamento comunale sull’uso degli impianti sportivi e alla volontà dell’amministrazione di aggiornare i costi in maniera equa e trasparente, tenendo conto delle esigenze delle realtà locali e delle richieste di utilizzo provenienti anche da fuori paese.
La delibera, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata trasmessa agli uffici competenti per l’attuazione e sarà notificata ai capigruppo consiliari come previsto dalla normativa vigente.
