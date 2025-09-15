LUNEDÌ 22 IL “JOB DAY PA” CON IL MINISTRO PAOLO ZANGRILLO

LECCO – Lunedì 22 settembre, al Palataurus in via Brodolini a Lecco, si terrà il Job Day Pa, la prima iniziativa a livello nazionale di incontro domanda-offerta interamente dedicata alla pubblica amministrazione, con la partecipazione del Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.

L’evento, promosso dalla Provincia di Lecco nel 30° anniversario di attività (1995-2025), è stato pensato per valorizzare il ruolo strategico della pubblica amministrazione e far conoscere da vicino le opportunità, le professionalità e i percorsi di accesso al settore pubblico …

