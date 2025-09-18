CASA DI COMUNITÀ INTROBIO: POSSIBILI VARIAZIONI DI SEDE CAUSA LAVORI

INTROBIO – La ASST Lecco informa gli utenti che” i lavori di adeguamento della Casa di Comunità di Introbio agli standard previsti dal PNRR, già avviati nei mesi scorsi, entreranno in una fase più intensa a partire da lunedì 22 settembre 2025 e proseguiranno fino ai primi mesi del 2026“.
–
–
Durante questo periodo “tutti i servizi resteranno attivi, sebbene potranno verificarsi temporanee variazioni nelle sedi di erogazione e nei relativi orari“. L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale “invita pertanto l’utenza a informarsi preventivamente per eventuali aggiornamenti relativi alla localizzazione dei servizi, contattando il PUA della Casa di Comunità di Introbio al numero telefonico 0341/983325“.
.
RedSan