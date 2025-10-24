BARZIO – Il Comune di Barzio organizza un raduno statico di auto storiche curato dal Club lecchese ‘Dante Giacosa’ di Calolziocorte, che si terrà in piazza Garibaldi domenica 26 ottobre dalle 14 alle 17:30.

L’evento rappresenta un’opportunità per gli appassionati di automobili d’epoca e i collezionisti, non solo per ammirare una straordinaria esposizione di vetture storiche, ma anche per esplorare il territorio di Barzio. L’appuntamento è aperto al pubblico e promette di essere un pomeriggio di svago e cultura, arricchito dalla possibilità di interagire con i proprietari da parte di chi condivide la passione per tante iconiche auto.

Durante il raduno i visitatori avranno l’occasione di immergersi nella storia dell’automobilismo attraverso la presentazione di veicoli che hanno segnato epoche e stili, il tutto incorniciato dalla suggestiva bellezza della piazza principale di Barzio. L’appuntamento sarà reso ancora più coinvolgente dalla presenza di Oscar Malugani, che accompagnerà i visitatori alla scoperta dei veicoli e all’incontro con i collezionisti.

“Questo evento rappresenta l’occasione di partecipare a un viaggio nel tempo e di scoprire il nostro territorio – commenta l’assessore alla Cultura e al Turismo Francesca Arrigoni Marocco – ed è importante ringraziare il Club lecchese ‘Dante Giacosa’ e Oscar Malugani che con la loro preziosa collaborazione ne hanno permesso la realizzazione. Aspettiamo un pubblico numeroso per un evento che unisce tradizione, passione e bellezza”. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 340 8927229.