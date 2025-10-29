BASKET: NUOVA STAGIONE E DUE GIOVANILI IN PIÙ PER L’ASD SPORT VALSASSINA

INTROBIO – Con l’autunno torna il basket a Introbio: è ufficialmente iniziata la nuova stagione CSI 2025/2026 per l’ASD Sport Valsassina, che quest’anno schiera due formazioni giovanili entusiaste e determinate — Under 10 e Under 13 — pronte a difendere i colori della valle sui campi di tutta la provincia.

Le due squadre hanno già iniziato a confrontarsi con le realtà storiche del circuito CSI, da Mandello a Chiavenna, da Lierna a Delebio, portando in ogni partita l’energia, l’impegno e il sorriso che contraddistinguono i giovani cestisti valsassinesi.

Il calendario prevede incontri sia in casa, presso la palestra di Introbio, sia in trasferta, fino a febbraio 2026.

“L’obiettivo principale resta sempre lo stesso – spiega lo staff tecnico -: far crescere i ragazzi nel gioco di squadra, insegnare i valori dello sport e, naturalmente, divertirsi insieme”.

L’ASD Sport Valsassina è sempre aperta a nuovi giocatori e giocatrici, nati tra il 2012 e il 2019, che vogliano avvicinarsi al basket in un ambiente sereno, formativo e pieno di entusiasmo.

Chi desidera provare può partecipare agli allenamenti di prova o contattare la società per tutte le informazioni al numero 329 49 38 099.

Perché il basket in Valsassina non si ferma mai: ogni stagione è una nuova avventura da giocare insieme.

RedSpo