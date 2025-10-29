DA DICEMBRE LO SVASO DEL SERBATOIO DELLA DIGA DI PAGNONA

PAGNONA – Si informa la popolazione che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7, comma 2, del Decreto 12 ottobre 2022, n. 205 (“Regolamento recante criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi di cui all’articolo 114 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152”), Enel Green Power Italia S.r.l. effettuerà le operazioni di svaso del serbatoio della Diga di Pagnona nell’ambito del “Piano Operativo delle attività di ripristino dello scarico di fondo”, attualmente in fase di approvazione.
Le attività sono programmate indicativamente nel periodo dicembre 2025 – marzo 2026, secondo il seguente calendario:
- Inizio operazioni: dicembre 2025
- Svaso del serbatoio: previsto per il giorno 9 dicembre, compatibilmente con le condizioni idrometeorologiche, e della durata di poche ore;
- Reinvaso: previsto al termine dei lavori, indicativamente per il giorno 2 marzo 2026.
Le operazioni comprenderanno:
- abbassamento iniziale del livello del bacino tramite derivazione verso l’impianto di Corenno;
- apertura graduale dello scarico di mezzo fondo con deviazione del torrente Varrone;
- interventi di ripristino dello scarico di fondo;
- successivo reinvaso e ripristino delle normali quote di esercizio.
Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alle eventuali variazioni del regime idrico del torrente Varrone durante le operazioni di svaso.
A questo link è possibile consultare l’avviso completo.
RedValv