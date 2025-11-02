DON STEFANO COMMENTA LA COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI

Ogni volta che entro in un cimitero mi immagino che le voci di tante persone care, ma anche di persone sconosciute, all’unisono si rivolgano a me e a chi cammina nei vialetti o sosta di fronte alle tombe con parole che richiamano pagine di Vangelo. Sono le voci di chi ha creduto ma anche le voci di chi non è mai approdato alla fede, addirittura immagino che siano voci di chi ha scelto con consapevolezza di vivere lontano dal Vangelo. Chi è ora nella verità non può non essere “voce” di Dio.

Quale parola di Vangelo ci offrono oggi queste voci? Le letture della Messa ci fanno pensare che ci raccomandino di desiderare con tutte le nostre forze la vita eterna. La meta del nostro cammino è il paradiso. Siamo nati per non morire mai ci dicono.

I nostri cari ci dicono: “desiderate la vita eterna, desiderate il paradiso. Dio è sempre novità, mistero promettente, sorpresa e lo sarà anche alla fine di questa vita!”

Fanno loro le parole del Vangelo e ci dicono: “c’è una volontà di vita eterna da parte di Dio che avvolge la vostra vita. Gesù non vuole perdere nessuno dei suoi discepoli. Ogni sua parola, ogni scelta, ogni suo gesto sono nell’intenzione profonda di donarvi la vita eterna. Tutto di Gesù è per darci più vita e alla fine la vita eterna. Non potete fare altro che vivere in lui, con lui e per lui. È questo ciò che veramente conta per non morire mai”.

Con l’apostolo Paolo i nostri cari ci dicono che il Signore ha questa volontà di vita eterna per noi MENTRE noi siamo nel peccato, non inizia quando noi ci convertiamo come se fosse un premio. Dobbiamo vivere in risposta a questo amore esagerato e immeritato. Non avrà questa volontà di vita per noi quando abbandoneremo il peccato e saremo santi. Ha questa volontà di vita “mentre” noi siamo nel peccato.

Non andiamo nei nostri cimiteri solo per pregare per i nostri cari, andiamoci anche per ascoltare le loro preghiere per noi, per ascoltare ed accogliere ciò che ora che sono in una dimensione eterna dicono noi per accompagnarci da Dio.

Don Stefano Colombo

Casa Paolo VI – Concenedo