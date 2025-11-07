NOVARA-LECCO, VALENTE: “CRESCERE OGNI GIORNO. IN CAMPO CHI LO MERITA”

LECCO – “Prepariamo sempre le partite con grande serietà, lavorando duramente a inizio settimana, indipendentemente dal risultato precedente” ha spiegato mister Valente nella conferenza pre-partita contro il Novara, atteso avversario in una sfida importante per la corsa in Serie C.

Il tecnico ha elogiato la crescita del suo gruppo dopo il largo successo sull’Arzignano (“abbiamo analizzato ciò che poteva essere migliorato e valorizzato quanto fatto bene”) e sottolineato come il Novara sia “una squadra di qualità superiore”. Valente ha poi fatto il punto su …

