CALCIO/OGGI IN CAMPO: GIOCANO IL LECCO E LE DUE SQUADRE VALSASSINESI

LECCO/VALSASSINA – Quella di oggi è una giornata intensa per il calcio locale, con la Calcio Lecco impegnata in una trasferta decisiva, mentre Cortenova e Casargo cercano punti preziosi nei rispettivi campionati di Seconda e Terza categoria.

LECCO: A NOVARA PER CONTINUARE LA STRISCIA

La Calcio Lecco torna in campo domenica 9 novembre alle 17:30 contro il Novara, forte di due vittorie consecutive che l’hanno proiettata al secondo posto in classifica con 27 punti. La squadra bluceleste punta al terzo successo contro una formazione, quella piemontese, che occupa la quindicesima posizione ma arriva da cinque risultati utili. Il recupero di pedine importanti, come Voltan e Grassini, offre ancora più fiducia alla squadra, che spera di avvicinarsi ulteriormente al Vicenza, capolista del girone.

CORTENOVA, SFIDA IMPORTANTISSIMA AGLI ORATORI LECCO ALTA

Sul sintetico di Bindo, il Cortenova riceve gli Oratori Lecco Alta, squadra neoretrocessa e a pari punti in classifica. Il mister Andrea Tantardini sottolinea come la gara sia fondamentale non solo per il piazzamento in graduatoria, ma anche per il desiderio di proseguire la serie positiva.

Diverse assenze tra i gialloblu, ma arriva la prima convocazione stagionale per Lorenzo Ripamonti dopo il lungo infortunio. Una partita che vale molto, in attesa anche del big match di Coppa Lombardia contro il Grosio.

CASARGO IN CASA DEL SAN GIORGIO PER LA CONTINUITÀ

Il Casargo cerca conferme nella trasferta contro il Gso San Giorgio, in programma domenica 9 novembre alle 14:30. Dopo il ritorno al successo la settimana scorsa col Pagnano, la squadra guidata da Paolo Ciresa vuole lasciarsi alle spalle il periodo negativo e trovare continuità di risultati. I padroni di casa hanno collezionato solo otto punti e vengono da tre sconfitte consecutive, creando così le condizioni per una sfida cruciale.

