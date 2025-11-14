IL RITORNO DEI LADRI: RAFFICA DI FURTI TRA PASTURO, BALLABIO E ALTOPIANO

VALSASSINA/BALLABIO – Non si placa l’ondata di furti che sta colpendo la Valsassina in queste ultime giornate: dopo l’assalto notturno alla griglieria “L’Anguria” nei pressi di Ballabio, dove ignoti hanno causato danni per migliaia di euro , la stessa sorte è toccata a diverse abitazioni tra Pasturo, Barzio e Cassina Valsassina.

I primi furti si sono verificati nella zona di Pasturo, ma la serie di blitz si è rapidamente spostata nell’Altopiano valsassinese. A Barzio, sono state prese di mira quattro ville, mentre a Cassina è stata svaligiata una casa situata nella zona delle scuole elementari e dell’asilo. Anche qui la regola è comune: i colpi vengono messi a segno nelle ore del tardo pomeriggio, tra le 17:30 e le 18, quando cala il buio e i ladri – spesso incappucciati e probabilmente aiutati da complici posizionati in auto – agiscono approfittando della minore presenza di persone all’esterno.

In alcuni casi si è trattato solo di tentativi, con i malviventi messi in fuga da allarmi o dall’intervento tempestivo dei vicini. Ma in altri episodi i ladri sono riusciti a entrare indisturbati, portando via oggetti di valore di vario genere. La situazione si è fatta particolarmente tesa a Barzio, dove i Carabinierisono dovuti intervenire l’altra sera per due chiamate arrivate quasi in contemporanea da altrettante abitazioni colpite.

Un clima di apprensione che sta mobilitando cittadini e autorità, in attesa che la serie di furti trovi finalmente una battuta d’arresto.

