PIANI DI BOBBIO, SUBITO OLTRE DUEMILA ALL’INAUGURAZIONE DELLA STAGIONE

BARZIO- Il comprensorio sciistico Piani di Bobbio e Valtorta inaugura la nuova stagione invernale con numeri straordinari e condizioni di innevamento eccellenti. Nel weekend di apertura, le presenze hanno superato ogni aspettativa: oltre 2.000 sciatori sul versante di Barzio e più di 600 sul versante di Valtorta, confermando l’interesse crescente del pubblico per la località.

Grazie alle recenti nevicate e al lavoro del sistema di innevamento programmato, le piste sono perfettamente innevate, offrendo superfici compatte, sicure e di alta qualità. L’intero ambiente si presenta completamente imbiancato, regalando ai visitatori un’atmosfera invernale ideale per le prime sciate della stagione.

L’ottima qualità della neve ha contribuito a ridurre al minimo gli infortuni, così come l’introduzione della nuova norma che prevede l’obbligo del casco per tutti gli sciatori, accolta con grande senso di responsabilità e approvazione da parte del pubblico. Una misura che sottolinea l’impegno verso la sicurezza e il benessere degli sciatori.

Grande soddisfazione anche sul fronte commerciale: l’iniziativa Black Friday dedicata alla vendita degli skipass ha registrato un successo eccezionale, con decine di migliaia di titoli acquistati, segno della forte fiducia dei visitatori e dell’attesa per la nuova stagione.

Con questi presupposti, si prospetta un inverno ricco di soddisfazioni e ottime giornate di sci ai Piani di Bobbio e Valtorta