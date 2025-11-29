“FIBRA, A MAGGIO UN CAMEL TROPHY”. IL SINDACO REPLICA: “L’AUTORE LEGGA VN”

Caro Direttore,
arrivando oggi a Maggio mi sono imbattuto in una piacevole sorpresa.
arrivando oggi a Maggio mi sono imbattuto in una piacevole sorpresa.
E cioè che non occorre andare in paesi esotici per poter provare l’ebbrezza di un vero rally a prova di gomme e sospensioni.
Maggio soddisfa le aspettative del rallysta più esigente.
Complimenti al sindaco che, in perfetta armonia con chi sta posando la fibra ottica, ha creato i presupposti per un vero divertimento per noi amanti dei fuoristrada.
Un cordialissimo saluto.
[Lettera firmata],
–
LA REPLICA DEL SINDACO PIER LUIGI INVERNIZZI
“Se l’autore di questo intervento avesse letto quello che Valsassinanews ha pubblicato un paio di giorni fa, oggi potrebbe fare a meno di sparlare a vanvera…”.
SOTTO, IL NOSTRO ARTICOLO DEL 27 NOVEMBRE:
DISAGI PER LA FIBRA OTTICA: 12 PEC DAL COMUNE DI CREMENO ALLA DITTA MA…