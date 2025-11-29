“FIBRA, A MAGGIO UN CAMEL TROPHY”. IL SINDACO REPLICA: “L’AUTORE LEGGA VN”

E cioè che non occorre andare in paesi esotici per poter provare l’ebbrezza di un vero rally a prova di gomme e sospensioni.



Maggio soddisfa le aspettative del rallysta più esigente.

Complimenti al sindaco che, in perfetta armonia con chi sta posando la fibra ottica, ha creato i presupposti per un vero divertimento per noi amanti dei fuoristrada.



Un cordialissimo saluto.

[Lettera firmata],

–

LA REPLICA DEL SINDACO PIER LUIGI INVERNIZZI

“Se l’autore di questo intervento avesse letto quello che Valsassinanews ha pubblicato un paio di giorni fa, oggi potrebbe fare a meno di sparlare a vanvera…”.

SOTTO, IL NOSTRO ARTICOLO DEL 27 NOVEMBRE: