SONDAGGIO VN. INTELLIGENZA ARTIFICIALE: LETTORI PRUDENTI E ATTENTI

VALSASSINA – Dopo il sondaggio dedicato alla frana di Bindo e alla prevenzione del rischio idrogeologico, Valsassinanews sposta ora lo sguardo sul futuro: l’intelligenza artificiale. Una tecnologia sempre più presente nella vita quotidiana, capace di rivoluzionare interi settori ma anche di generare timori e interrogativi.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE: LETTORI PRUDENTI E ATTENTI

Il sondaggio ha raccolto 275 voti, e i risultati mostrano una comunità attenta ma prudente. La risposta più scelta è stata “Dipende da come la si usa”, indicata dal 53% dei partecipanti (145 voti): un segnale chiaro che i valsassinesi vedono nell’IA uno strumento potente, ma da gestire con responsabilità.

Non mancano però le preoccupazioni: il 18% (49 voti) teme che la macchina possa soppiantare l’uomo, mentre il 12% (32 voti) teme soprattutto ripercussioni sul lavoro. Solo il 10% (27 voti) si dichiara apertamente convinto che l’IA sia utile.

Le posizioni più disilluse o distaccate restano minoritarie: il 4% (11 voti) liquida il tema come “il solito magna-magna”, il 3% (7 voti) non ha un’opinione precisa e l’1% (4 voti) non è interessato.

L’intelligenza artificiale divide, incuriosisce e spaventa allo stesso tempo. I risultati del sondaggio mostrano che la comunità valsassinese è consapevole delle potenzialità dell’IA, ma anche dei rischi legati a un uso improprio o non regolamentato. Un tema che merita approfondimento e che continuerà a far discutere.

Risposta Percentuale Voti Dipende da come la si usa 53% 145 Temo che la macchina soppianti l’uomo 18% 49 Fa paura per il lavoro 12% 32 Credo sia utile 10% 27 È sempre il solito magna-magna 4% 11 Non ho idee precise in proposito 3% 7 L’argomento non mi interessa 1% 4

PROSSIMO SONDAGGIO: CHIUDONO TANTE ATTIVITÀ STORICHE DELLA VALLE

Il nuovo tema lanciato da Valsassinanews riguarda un fenomeno che tocca da vicino la vita quotidiana: la chiusura di negozi e attività storiche in Valsassina. Quali sono le cause? Cosa si può fare per invertire la tendenza?

Il sondaggio sarà attivo fino a sabato 27 dicembre. Invitiamo tutti i lettori a partecipare e a condividere idee e proposte sul tema.

> TUTTI I SONDAGGI DI VALSASSINANEWS