PASTURO: DAL 7 GENNAIO LE CANDIDATURE PER IL BANDO CINEMATOGRAFICO

PASTURO – Opportunità per sei ragazzi tra i 18 e i 29 anni in cerca di esperienza nel mondo del cinema. Un bando lanciato da Living Land per il reclutamento per progettare e gestire una mini-rassegna di tre proiezioni in Valsassina, al Cineteatro “Bruno Colombo” di Pasturo.

Sotto la guida di tutor qualificati, i partecipanti si dedicheranno a 45 ore totali di lavoro, tra febbraio e aprile 2026. L’impegno include la scelta dei film, l’analisi dei temi trattati, la promozione sui social e cartelloni, e la logistica delle serate, con proiezioni serali o nei weekend. Gli incontri di pianificazione (dieci sessioni, una o due volte a settimana) si svolgeranno lunedì, mercoledì o giovedì, dalle 14 alle 18, nelle sedi di Officina Badoni a Lecco, Oratorio San Giovanni Battista a Barzio e il cineteatro di Pasturo.

In palio un compenso lordo di 450 euro tramite contratto di prestazione occasionale. Requisiti essenziali: età 18-29 anni e residenza nei Comuni dell’Ambito di Bellano, da Abbadia Lariana a Colico, inclusa la Valsassina.