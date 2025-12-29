SCI DI FONDO: INVERNIZZI E ARTUSI BRILLANO IN COPPA ITALIA

VALSASSINA – Con l’avvio dello sci alpino, anche lo sci di fondo ha ufficialmente inaugurato la nuova stagione. Ai nastri di partenza tre realtà lecchesi: Sci Club Primaluna, Nordik Ski Valsassina e Sci Club Comunità Montana Valsassina.

Nel weekend gli atleti hanno gareggiato a Valdidentro nel circuito Franco Schena, valido anche come terzo Memorial Roberto Gasperi e Trofeo Rudy. La manifestazione, organizzata dallo Sci Club Alta Valle, ha richiamato circa trecento fondisti di tutte le categorie.

Nella gara Giovani/Senior, disputata in tecnica classica sui 10 chilometri, vittoria per Giancarlo Pasini (Gromo). Per i lecchesi, 16° Marco Colombo (Primaluna), 23° Riccardo Bergamini, 24° Andrea Melesi (Primaluna) e 25° Daniele Zulian (Nordik).

Tra gli Allievi (7,5 km) successo di Zaccaria Bracchi (Livigno). Buona prova di Marco Combi (Primaluna), quinto, seguito dal compagno Davide Grigi (7°). Completano i risultati lecchesi il 14° posto di Matteo Rusconi (Nordik) e il 15° di Mattia Artusi (Nordik).

Nei Ragazzi, impegnati sui 5 km, oro per Mattia Andreolla (Alta Valtellina). Nono posto per Mattia Combi (Primaluna) e 19° per Riccardo Crippa (Nordik). Tra le Ragazze vittoria di Elisa Bonacorsi (Gromo), mentre Arianna Carissimi (Nordik) chiude 15ª e Sofia Ghezzi 17ª.

La stagione dei fondisti lecchesi parte dunque con indicazioni positive. Da segnalare l’11° posto in Coppa Italia Under 23 del valsassinese Aksel Artusi (in copertina), atleta dell’Esercito cresciuto nello Sci Club Primaluna. Ottime anche le prestazioni di Aurora Invernizzi (Comunità Montana Valsassina) a Slingia: quinta nel prologo a tecnica libera Under 18 e settima nella classifica generale della seconda gara, sesta tra le italiane.

Dal 17 gennaio Invernizzi sarà impegnata a Falcade nei Campionati italiani di categoria, appuntamento importante per dare continuità al buon avvio. Per le categorie Giovani/Senior il prossimo impegno è fissato per il 10 e 11 gennaio con la quinta tappa di Coppa Italia a Forni di Sopra, dove torneranno in gara sia Invernizzi sia Artusi.