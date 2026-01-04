SONDAGGIO VN. ALTRE SPESE PER LE ARMI, CONTRARI OLTRE 7 LETTORI SU 10

VALSASSINA – Dopo il sondaggio dedicato alla chiusura delle attività storiche della Valle, Valsassinanews affronta ora un tema di respiro nazionale ma con ricadute che toccano anche la vita quotidiana: l’aumento delle spese militari. Una scelta discussa, che divide l’opinione pubblica tra necessità strategiche e priorità sociali.

ALTRE SPESE PER LE ARMI, CONTRARI OLTRE 7 LETTORI SU 10

Il sondaggio ha raccolto 308 voti, e i risultati mostrano una netta prevalenza di posizioni critiche. Il 47% dei partecipanti (145 voti) si è dichiarato contrario a ulteriori investimenti nel settore della difesa.

Un altro 24% (74 voti) teme che tali spese sottraggano fondi a sanità, scuola e servizi pubblici, evidenziando una preoccupazione diffusa per l’impatto sulle politiche sociali.

Il 23% (72 voti) si è invece detto favorevole, ritenendo probabilmente che un rafforzamento militare sia necessario nel contesto internazionale attuale.

Le posizioni più marginali confermano un certo distacco: il 5% (14 voti) ha liquidato il tema come “il solito magna-magna”, l’1% (4 voti) non ha un’opinione precisa e un singolo votante ha dichiarato di non essere interessato.

Il dibattito sulle spese militari resta acceso: tra chi teme un impoverimento dei servizi essenziali e chi vede nella difesa un investimento necessario, la comunità valsassinese mostra sensibilità diverse e spesso contrapposte. Il sondaggio conferma che la questione è tutt’altro che marginale.

Risposta Percentuale Voti Contrario 47% 145 A naso sottraggono fondi a sanità e altro 24% 74 Sono favorevole 23% 72 È sempre il solito magna-magna 5% 14 Non ho idee precise in proposito 1% 4 L’argomento non mi interessa 0% 1

PROSSIMO SONDAGGIO: COME GIUDICHI DONALD TRUMP?

Il nuovo tema lanciato da Valsassinanews riguarda una figura politica che continua a far discutere in tutto il mondo: Donald Trump. Come viene percepito dai lettori della Valle?

Il sondaggio sarà attivo fino a giovedì 8 gennaio. Invitiamo tutti i lettori a partecipare e a condividere idee e proposte sul tema.

