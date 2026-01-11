MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 12 a domenica 18 gennaio 2026:
via TONIO DA BELLEDO, dal 12 al 16 gennaio, altezza intersezione via dell’Eremo, restringimento per realizzazione collegamento fibra;
viale FILIPPO TURATI, il 13 gennaio dalle 7:00 alle 17:00, nel tratto compreso tra via Perazzo e via Capodistria, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale per smontaggio gru di cantiere;
via CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR, dalle 9:00 del 12 gennaio alle 18:00 del 31 gennaio, sospensione senso unico di marcia, istituzione doppio senso di circolazione con accesso e uscita da via Fratelli Cairoli, limite di 30 Km/h e divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale per ripristino pavimentazione;
via ALESSANDRO VOLTA, dalle 9:00 del 12 gennaio alle 18:00 del 31 gennaio, da piazza Armando Diaz a via Montello, divieto di transito e sospensione rilevazione accessi ZTL da via Alessandro Volta per ripristino pavimentazione.
Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:
servizio viabilità – 0341 481316
servizio manutenzione – 0341 481371
