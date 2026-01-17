BIBLIOTECA DI INTROBIO, SEGNALAZIONE: “TROPPE CHIUSURE AL SABATO”

Spettabile redazione di Valsassina News,

desidero segnalare una situazione che riguarda la Biblioteca di Introbio.

Comprendendo che tali chiusure siano conseguenza della recente scelta dell’amministrazione di non rinnovare il contratto con la cooperativa che garantiva un’apertura stabile al servizio, ritengo opportuno evidenziare come questa decisione stia incidendo sull’accessibilità alla biblioteca.

Questa mattina, recandomi in biblioteca per il ritiro di alcuni libri, ho trovato affisso il cartello che allego in foto, nel quale sono indicate due chiusure al sabato nel mese di gennaio (per quanto riguarda il 17 gennaio, presumo sia legata alla festa patronale, anche se non specificato).

Ciò che suscita maggiore perplessità è che il Sistema Bibliotecario Lecchese, il presidente della Biblioteca e i consiglieri con delega alla Cultura non siano riusciti ad orientare al meglio il Sindaco verso soluzioni che permettessero di mantenere un servizio adeguato agli utenti, in linea con quanto garantito fino ad ora. Vorrei inoltre sottolineare che il sabato mattina rappresenta, storicamente, uno dei momenti di maggiore affluenza, in particolare per famiglie e per persone che durante la settimana lavorano. L’estensione del servizio ad alcune mattine grazie alla disponibilità della ragazza del Servizio Civile è certamente apprezzabile, ma non sembra compensare del tutto questa criticità.