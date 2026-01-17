SCI DI FONDO, A FALCADE IL VALSASSINESE AKSEL ARTUSI SUL PODIO

FALCADE (BL) – Una due giorni di gare FIS e Coppa Italia di sci nordico a Falcade, sulle dolomiti bellunesi. Ottima la gara di Aksel Artusi che sta ritrovando buone sensazioni e dopo una discreta qualifica chiusa al quinto posto vince i suoi quarti di finale, con grande autorevolezza fa sua anche una complicata semifinale e nella finale cede il gradino più alto del podio al più esperto Gabrielli – per una tripletta firmata CS Esercito. Al terzo posto sul podio Coradazzi.

Il giovane campione di Primaluna vince nella categoria dedicata agli U23.

RedSpo