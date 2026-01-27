MOGGIO: CHIUSA FINO A FINE MARZO LA PROVINCIALE 64 ALLA CULMINE

MOGGIO – Lo scorso 12 gennaio la Provincia di Lecco ha avviato i lavori di manutenzione straordinaria dei cigli lungo la Sp 64, in località Passo Culmine San Pietro a Moggio.

L’intervento, inserito nel programma previsto dal decreto ministeriale 101/2022, comprende il consolidamento e l’adeguamento di alcuni tratti della sede stradale, il miglioramento dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque di piattaforma, il ripristino delle strutture di sostegno e protezione dei cigli di valle, oltre alla corretta riprofilatura della carreggiata.

Per consentire l’esecuzione in sicurezza di queste opere di prevenzione del dissesto idrogeologico, e considerato che la ridotta larghezza della strada non permette il transito di veicoli né di pedoni durante i lavori, la Provincia di Lecco ha emanato un’apposita ordinanza di chiusura al transito della Sp 64 Prealpina Orobica nel tratto compreso tra il Passo Culmine San Pietro e il confine con la provincia di Bergamo.

La chiusura totale al transito, sia veicolare sia pedonale, rimarrà in vigore fino alle 17 di venerdì 27 marzo.