FONDO, SULL’APPENINO AKSEL ARTUSI QUARTO (PRIMO TRA GLI UNDER 23)

LAMA MOCOGNO (MO) – Tappa emiliana quella di questo weekend a Piane di Mocogno, sull’Appennino Tosco-Emiliano. Oggi in programma una gara FIS valevole anche come prova di Coppa Italia e in concomitanza Campionato italiano per le categorie giovani.
Tempo più che variabile con neve, nebbia, pioggia e poi ancora neve. Gara di gran livello nella categoria senior maschile con diversi protagonisti di ritorno dalla Coppa del Mondo, in cui il valsassinese Aksel Artusi fa il suo – nonostante evidenti sintomi di stanchezza dovuti a una rincorsa ormai lunga per raggiungere gli obiettivi più importanti di stagione (i mondiali Under 23 a Trondheim in Norvegia). Una ottima qualifica con il quinto posto, poi la solita autorevolezza nel vincere quarti e semifinale. In finale una bella lotta con quarto posto assoluto ma molto importante la vittoria nella U23.
Da domenica l’atleta di Primaluna sarà in ritiro con la squadra nazionale sull’Altopiano di Asiago per preparare i prossimi appuntamenti internazionali.
RedSpo