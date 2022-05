SCI DI FONDO, IL VALSASSINESE AKSEL ARTUSI D’INTERESSE NAZIONALE UNDER 20

Data pubblicazione 26 Maggio 2022

MILANO – Il presidente della Federazione Italiana Sport Invernali Flavio Roda ha ufficializzato la composizione delle squadre giovanili di sci di fondo per la stagione agonistica 2022/23, composte da under 23, under 20 e gruppo di interesse nazionale per un totale di venti atleti.

Tra di loro il valsassinese Aksel Artusi, collocato nella “interesse nazionale Under 20”.

Il coordinatore sarà Paolo Rivero, l’allenatore responsabile Luciano Cardini.

Artusi, in forza allo Sporting Livigno, in questo modo “raddoppia”: confermatissimo infatti già nella nazionale di Skiroll.

.

SETTORE GIOVANILE STAGIONE AGONISTICA 2022/23

TECNICI

Direttore tecnico Stauder Alfred Amateurs S.C. Toblach Coordinatore settore giovanile e formazione Rivero Paolo A.S.D. S.C. Valle Maira Allenatore responsabile Cardini Luciano C.S. Carabinieri Sez sci Allenatrice squadra femminile Andreola Michela C.S. Esercito Responsabile skiman Pasini Fabio C.S. Esercito Sport e ricerca Savoldelli Aldo S.C. 13 Clusone Coordinatore attività centro-sud Tamburro Tommaso S.C. Barrea Tecnico di supporto Vanini Corrado S.C. Goggi

SQUADRA GIOVANI UNDER 23

ATLETI

Balmetti Mauro 25/04/2002 G.S. Fiamme Oro Moena tesserato Mastrobattista Simone 23/08/2002 G.S. Fiamme Gialle tesserato Schwingshackl Benjamin 22/01/2002 C.S. Carabinieri Sez. Sci

ATLETE

Dedei Denise 21/05/2002 S.C. Gromo A.D. Silvestri Veronica 04/05/2002 G.S. Fiamme Gialle tesserata

SQUADRA GIOVANI UNDER 20

ATLETI

Ghio Davide 27/04/2004 G.S. Fiamme Gialle tesserato Oberhofer Hannas 06/01/2003 S.S. Amateur Sesvenna Zorzi Andrea 24/10/2003 G.S. Fiamme Gialle tesserato

ATLETE

De Martin Pinter Iris 02/08/2004 C.S. Carabinieri Sez Sci tesserata Isonni Lucia 02/04/2003 C.S. Esercito Gallo Elisa 03/04/2003 G.S. Fiamme Gialle tesserata Laurent Nadine 10/06/2003 G.S. Fiamme Oro Moena tesserata

SQUADRA INTERESSE NAZIONALE UNDER 20

ATLETI

Artusi Aksel 16/01/2004 A.S.D. Sporting Club Livigno Carollo Martino 19/06/2003 S.C. Alpi Marittime Entraque Oberhofer David 06/01/2003 S.C. Amateur Sesvenna Serafini Alex 06/11/2003 G.S. Fiamme Oro tesserato

ATLETE