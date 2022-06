STASERA CONSIGLIO COMUNALE A INTROBIO. SI PARLERÀ ANCHE DELLA FAMOSA SCUOLA MEDIA “BOCCIATA”?

Data pubblicazione 23 Giugno 2022

INTROBIO – Convocato questa sera alle 20:30 il consiglio comunale di Introbio, nella sala consiliare della sede municipale, con 10 temi all’ordine del giorno. Non compare l’argomento più “pesante” del periodo ovvero la clamorosa bocciatura del progetto da 4 milioni per le nuove scuole medie del Centro Valsassina avanzato dai Comuni di Introbio (capofila), Cortenova, Parlasco, Primaluna e Taceno nell’ambito del Bando regionale “Spazio alla scuola”. Un piano sponsorizzatissimo dall’amministrazione Airoldi che però non è stato ammesso in graduatoria in quanto “ha ottenuto una valutazione inferiore a 60/100“.

VN del sindaco di Primaluna Artusi). Chissà se e come se ne tratterà nel consiglio di questa sera a Villa Migliavacca. Sul tema finora un fragoroso silenzio ufficiale (salvo l’intervento sudel sindaco di Primaluna Artusi). Chissà se e come se ne tratterà nel consiglio di questa sera a Villa Migliavacca. –

ORDINE DEL GIORNO:

-Approvazione verbali seduta precedente.

-Approvazione incarichi di collaborazione professionale specializzata, di studio, di ricerca e di consulenza per l’anno 2022.

-Individuazione quantità e qualità aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie.

-Approvazione piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – triennio 2022/2024.

-Approvazione programma opere pubbliche triennio 2022/2024 e programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 2022/2024 ai sensi del decreto ministero infrastrutture e trasporti n.14 del 16/01/2018 ed elenco annuale 2022.

-Addizionale comunale IRPEF – Approvazione aliquote anno 2022.

-Imposta Municipale Unica (IMU) – Approvazione aliquote anno 202

-Approvazione del Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) per il periodo 2022/202

-Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 e dei relativi allegati.

-Comunicazione al consiglio comunale assunzione impegni di spesa corrente su esercizi non considerati nel bilancio di previsione 2022-2024.

RedInt

–

LEGGI ANCHE: