BARZIO “TERRA DI NESSUNO”. GLI INCIVILI NELLE FOTO DEI LETTORI

Data pubblicazione 16 Agosto 2022

BARZIO – Raccogliamo in questa pagina le segnalazioni giunte in redazione da diversi lettori, i quali lamentano il mancato rispetto delle regole in diverse circostanze, tutte tuttavia ben note perché non sono mancate segnalazioni tanto alla stampa quanto, abbiamo ragione di credere, agli uffici competenti.

Le rimostranze riguardano innanzitutto le soste selvagge: mentre il parcheggio blu di via Roma resta vuoto, incivili abbandonano le auto davanti ai cartelli di divieto, su passi carrabili o pedonali. O ancora all’ingresso di negozi o Ztl. Situazione questa che si presenta anche nella piazza di Maggio, frazione di Cremeno.

Persiste inoltre la totale indifferenza nei confronti dei camperisti e delle prerogative riservate alle auto elettriche, i cui stalli risultano sempre occupati da veicoli che non ne avrebbero diritto.

Vi è poi la questione dell’immondizia. Eloquente la foto del sacchetto di rifiuti abbandonato sulla curva dell’Acquafredda, tra Balisio e le Casere, non da meno la condizione dei cestini dei rifiuti sulla strada Provinciale tra Barzio e Cremeno, in giornate in cui la raccolta porta a porta è potenziata e, come se non bastasse, a pochi metri dalla casetta ecologica riservata ai villeggianti.

Del tutto ingiustificabile poi è l’esito della serata di bagordi in zona Palazzetto dello Sport con il bidone dei rifiuti divelto e rovesciato.

RedAlt

