SPECIALE FUNGHI: COME È E COME SARÀ LA STAGIONE 2022 DI PORCINI & C. “ALLEGATA” UNA SCHEDA SULLA RACCOLTA IN SICUREZZA

VALSASSINA – Poca acqua (pioggia) in un’estate molto calda, ma alla fine la stagione dei funghi è scattata. E come si può vedere dalle foto in questa pagina, i porcini e loro “fratelli” non mancano.

Ma com’è, e soprattutto che prospettive anticipa questo inizio di raccolta in Valsassina e nei dintorni? Lo abbiamo chiesto a un esperto e appassionato cercatore di funghi, l’amico di VN Lorenzo.

Anche se è presto, te la senti di individuare una determinata caratterizzazione della stagione? Tempi, dimensione degli esemplari eccetera…

“Sia per la tempistica sia per le misure mi sembra tutto nella norma, l’unica cosa degna di nota in questa fine agosto è l’assenza di lumache, probabile conseguenza della siccità che c’è stata nei mesi scorsi”.

E come quantità, cosa propone questa nuova annata?

“Diciamo che potrebbero trovarsene di più, ma come noto le stagioni sono sempre variabili, di quei 15 giorni circa, quindi non si può essere definitivi oggi come oggi”.

Sei reduce da un’uscita nella tua amata Valmarcia. Come è andata?

“Questi ultimi sono pochini, non più di un chilo e duecento grammi, ma avevo poco tempo a disposizione. L’altra sera appena uscito dal lavoro ho fatto un giro e ne ho raccolti di più, nonostante fosse quasi sera. Non è mai però un fatto di pura quantità, ma soprattutto la qualità del fungo a interessarmi. Quelli di questi primissimi giorni sono davvero notevoli, anche esteticamente”.

