CICLABILE CARDIOPROTETTA: DEFIBRILLATORE A PASTURO COL 5×1000 ALL’S.C.V.

Data pubblicazione 10 Settembre 2022

PASTURO – Quinto defibrillatore nel territorio di Pasturo, installato dal Soccorso Centro Valsassina al sottopasso della pista ciclabile. Con l’intenzione di rendere cardioprotetta la ciclopedonale che attraversa la nostra Valle un altro apparecchio sarà presto attivato anche a Primaluna.

“La nostra associazione si è fatta carico del Dae e si occuperà della manutenzione – spiega il presidente del SCV Ambrogio Canepari – ma a rendere possibile tutto questo è il 5×1000 dei nostri concittadini. Perché il Dae sia efficace è necessario che la popolazione impari ad usarlo, per questo organizzeremo in autunno un corso.

È gratuito e impegnerà gli interessati per sole cinque ore” (per adesioni, email a info@soccorsocentrovalsassina.it).

“Ringrazio il Soccorso – interviene il sindaco Pier Luigi Artana – per aver pensato a Pasturo. Fu sempre l’SCV ad affiancare il comune nella posa del Dae all’esterno del municipio, con il Cnsas ne abbiamo messo uno al rifugio ‘Antonietta’ e altri due, con il contributo di aziende locali, si trovano alle scuole e a Baiedo. Un ringraziamento anche a Lario Reti Holding che ha concesso di allacciarsi alla loro rete elettrica”.

Sulla ciclabile per l’inaugurazione erano presenti rappresentanze di tutte le associazioni di Pasturo –

Protezione civile, Alpini, Team Pasturo, Pro loco, banda, Soci de Pastur – e Gianfranco Magni, uno dei soci fondatori dell’associazione di assistenza sanitaria. “Quando abbiamo iniziato noi, 40 anni fa, non avevamo nemmeno i cellulari, ora il mondo è cambiato ma il SCV è rimasto, segno che la nostra idea era valida. Vi siamo grati per l’impegno che mettete nel portarla avanti “.

C. C.

SU VN LEGGI ANCHE: