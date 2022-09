MAGNI E DORI: DUE ELETTI A SINISTRA. “PREMIATI LAVORO E PROPOSTE”

Data pubblicazione 29 Settembre 2022

LECCO – Tino Magni è senatore, unico rappresentante lecchese in parlamento, e scatta anche il seggio Lecco-Como-Sondrio quindi Devis Dori è deputato. Nonostante la vittoria della destra meloniana e sovranista, a Lecco Alleanza Verdi e Sinistra contribuisce ad eleggere due parlamentari, un risultato frutto di percentuali in provincia di Lecco e in Lombardia insperatamente più alte di quelle nazionali, segno che le candidature credibili e il lavoro nei territori paga.

Il responsabile organizzazione di SI è stato eletto nel listino plurinominale di Milano, quello guidato da Ilaria Cucchi, che avendo conquistato l’uninominale di Firenze libera il posto a Magni. Devis Dori, capolista nel listino Camera di Lecco, Como e Sondrio, beneficia dell’ottimo risultato nella provincia e viene confermato deputato. Nel collegio dove correva Magni, la lista ha totalizzato il 6,43% dei voti, addirittura quasi doppiando la percentuale nazionale.