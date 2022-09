MONDO POLIZZE: CRESCE LA RICHIESTA DI PREVENTIVI ONLINE PER LE ASSICURAZIONI AUTO

Data pubblicazione 30 Settembre 2022

Nel settore assicurativo cresce la richiesta per le polizze online. Si tratta di un trend legato in parte all’accelerazione della digital transformation che sta caratterizzando questi ultimi anni, un fenomeno che ha spinto sempre più italiani a rivolgersi al web per l’acquisto di prodotti e servizi.

Allo stesso tempo, il successo delle assicurazioni online è legato anche ai peculiari vantaggi che sono in grado di offrire ai sottoscrittori, a partire dai costi sempre piuttosto convenienti. Si tratta di prezzi competitivi che le compagnie possono formulare grazie all’assenza di determinate spese, in particolare quelle legate alla gestione delle sedi fisiche.

Tra i prodotti più ricercati è possibile annoverare le assicurazioni auto, essendo obbligatorie e interessando la categoria di veicoli per cui l’Italia registra il più alto numero di immatricolazioni.

Naturalmente, anche per trovare la polizza auto più in linea con le proprie esigenze è possibile rivolgersi al web, affidandosi a siti specializzati che permettono di confrontare le proposte assicurative delle migliori agenzie del settore, attraverso modalità semplici e veloci. Per esempio, per procedere alla richiesta di un preventivo assicurazione auto su assicurazione.it è sufficiente inserire i propri dati, la targa della vettura e la propria storia assicurativa.

Le caratteristiche principali della polizza RC auto

L’assicurazione RC è obbligatoria, così come stabilisce l’articolo 193 del Codice della Strada. Si tratta di una tutela fondamentale in caso di sinistri, infatti questa tipologia di polizza copre i danni provocati a terzi con il proprio veicolo entro una certa somma di denaro, indicata come massimale. Nel dettaglio, le cifre massime rimborsabili alle parti lese si attestano intorno ai 6 milioni di euro per i danni alle persone e sul milione e trecentomila euro per quelli alle vetture e alle cose.

Per quanto riguarda la durata, una polizza auto generalmente ha una validità di 12 mesi, con il premio che può essere corrisposto a cadenza annuale, semestrale oppure mensile e la possibilità di scegliere tra diverse modalità di pagamento, a seconda delle opzioni messe a disposizione dalla compagnia assicurativa prescelta.

L’entità del premio, invece, viene determinata da diversi fattori, tra cui è possibile annoverare l’età, l’anno di conseguimento della patente e la classe di merito. Ogni automobilista, infatti, viene inserito in una delle 18 classi esistenti, in base alla condotta stradale tenuta nel corso degli ultimi 12 mesi, che può portare a passare a quella successiva oppure a retrocedere a quella precedente.

I neopatentati generalmente partono dalla quattordicesima classe, tuttavia è bene ricordare che avvalendosi della legge Bersani è possibile iscriversi alla classe dell’elemento più virtuoso presente all’interno del proprio gruppo familiare.

Infine, è bene ricordare che tra gli elementi che possono contribuire ad abbassare l’entità del premio vi è la presenza di antifurti nella vettura, nonché il ricovero in un garage protetto invece che in strada.

Come personalizzare la polizza auto con le coperture accessorie

La polizza auto RC naturalmente al giorno d’oggi può essere completata con diverse coperture accessorie, con cui è possibile usufruire di un prodotto personalizzato e in grado di soddisfare al meglio anche necessità specifiche.

In questo ambito, una delle garanzie attualmente più apprezzate dagli automobilisti è per esempio quella del risarcimento diretto, ovvero la possibilità di riscuotere il risarcimento di un danno subìto direttamente dalla propria compagnia assicurativa, senza dover attendere la controparte.

Altrettanto richieste risultano essere anche la Furto e Incendio e il Soccorso stradale, quest’ultima, prevendendo tutela sia in caso di sinistri che di guasti, particolarmente gettonata tra chi è solito percorrere ogni giorno lunghi tragitti con l’auto.

Altre coperture accessorie molto gettonate sono infine la Polizza cristalli, che copre i danni riportati dai vetri dell’auto, la Eventi naturali, di cui è possibile avvalersi in caso di problemi provocati da vento, grandinate o gelate, e la Tutela legale, che consente di coprire le spese necessarie per avvalersi di assistenza qualificata in caso di controversie.