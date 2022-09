PREMANA ACCOGLIE IL NUOVO PARROCO DON MATTEO ALBANI

Data pubblicazione 30 Settembre 2022

PREMANA – Don Matteo Albani farà, domenica pomeriggio, il solenne ingresso a parroco nella comunità di Premana. Anche nel paese delle lame, come già avvenuto a Pagnona in occasione della Festa dell’Addolorata, l’ingresso coinciderà con la festa della Madonna del Rosario che a Premana viene celebrata la prima domenica di ottobre.

Durante la tradizionale processione tutti portano una candela e la statua della Vergine è accompagnata lungo il percorso dai coscritti. L’occasione si presta per elevare in onore della Madonna dei canti tradizionali eseguiti da tutto il popolo; il canto è un espressione tipica dei premanesi e in questa celebrazione può essere particolarmente apprezzato.

Intenso il programma che vede impegnate tutte le associazioni e le realtà non solo religiose del paese.