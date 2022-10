DOMANI SERA IN CONSIGLIO A PASTURO LA VARIANTE PRO IPERMERCATO, INTANTO INIZIA IL CENSIMENTO PERMANENTE

Data pubblicazione 24 Ottobre 2022

PASTURO – In vista del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni di Pasturo per il 2022, i cittadini che hanno ricevuto da parte di Istat la lettera informativa per la compilazione del questionario possono contattare l’ufficio comunale di censimento al numero 0341/919705 int. 3; oppure presentarsi allo sportello dell’ufficio anagrafe dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12.30 e venerdì dalle 9 alle 12.

Il Comune di Pasturo inoltre invita tutta la cittadinanza a intervenire alla riunione del consiglio comunale, convocato in sessione straordinaria in prima convocazione, seduta pubblica, per il 25 ottobre alle 21 nell’aula consiliare.

L’ordine del giorno prevede in particolare l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, delle entrate derivanti dall’evasione dell’imposta municipale propria per gli anni di imposta 2017-2018-2019 e 2020. Quindi la ratifica della variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione 2022/24.

Si discuterà poi della “variante alla componente geologica idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio di Pasturo relativo al recepimento dello studio di riperimetrazione dell’area a rischio idraulico del torrente Pioverna” – parte fondamentale del progetto per lo sbarco di un ipermercato nella piana pasturese.

F. S.